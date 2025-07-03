У Житомирі поліцейські викрили міжрегіональний канал поширення психотропів: серед фігурантів – неповнолітній

Правоохоронці знешкодили злочинну групу, учасники якої займалися збутом наркотичних речовин на території Житомирської області та за її межами. У ході слідства оперативники зафіксували низку епізодів протиправної діяльності. Всім наркоторговцям поліцейські повідомили про підозри, організаторку затримано.

Поліцейські встановили, що протиправну діяльність із розповсюдження психотропів організувала 25-річна житомирянка. До «бізнесу» вона залучила свого 17-річного двоюрідного брата та його 22-річного друга – жителя Житомирського району, який час від часу мешкав разом із ними у місті.

Упродовж кількох місяців вони займалися незаконним збутом амфетаміну та «Альфа-PVP». Замовлення приймали через закритий Телеграм-канал, а товар реалізовували шляхом «закладок» або через логістичні служби доставки.

Поліцейські задокументували майже 20 фактів збуту заборонених речовин. Щомісячний прибуток від такої діяльності, за попередніми підрахунками, перевищував 100 000 гривень.

30 червня слідчі слідчого управління спільно з оперативниками Управління боротьби з наркозлочинністю та за силової підтримки спецпризначенців РПОП ГУНП в Житомирській області провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів. У результаті виявили понад кілограм амфетаміну, а також «мефедрон» та «Альфа-PVP», фасувальні пакети, електронні ваги, вакууматор, відеокамери, чорнові записи, засоби зв’язку та інші докази злочинної діяльності.

Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить понад 250 000 гривень. Всі речовини було направлено для проведення відповідних експертиз.

Поліцейські затримали 25-річну організаторку у процесуальному порядку. Усім трьом учасникам групи повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, пересилання та збут психотропних речовин, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб). Судом їм обрано запобіжні заходи: дівчині – тримання під вартою, а двом її спільникам – цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури. Поліцейські встановлюють й інших можливих учасників злочинної схеми.

Відповідно до чинного законодавства підозрюваним загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області