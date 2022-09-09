Понад 2 млн. шкоди держінтересам внаслідок передачі у власність земель лісового фонду – підозрюють ексвисокопосадовця ГУ Держгеокадастру Полтавщини

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури колишньому високопосадовцю Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, який наразі обіймає посаду в Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у 2021 році колишній посадовець видав накази про передачу у власність фізичних осіб земельних ділянок лісового фонду, які перебували у користуванні державного лісогосподарського підприємства. Розташовані землі на території Полтавського району, їхня загальна площа – понад 15,5 га.

У подальшому вказані земельні ділянки розорено, а лісові насадження знищено, унаслідок чого державі спричинено шкоду на загальну суму понад 2 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Слідчі дії здійснюються Головним управлінням Національної поліції в Полтавській області, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури