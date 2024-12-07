Поліцейські встановлюють обставини загибелі жінки в Одеському районі
Про виявлення людини на проїжджій частині дороги в одному з населених пунктів Авангардівської громади в поліцію вранці повідомила місцева мешканка.
По прибуттю на місце події поліцейські виявили тіло невстановленої наразі жінки з ознаками насильницької смерті.
Для встановлення причини загибелі, її буде направлено на судово-медичну експертизу.
Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
На місці події працюють експерти, кінологи, слідчі та оперативники.
Відділ комунікації поліції ОдещиниTweet