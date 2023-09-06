За заволодіння ₴4 млн. під час ремонту футбольного поля для дітей судитимуть підрядника
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора підрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах під час виконання робіт з капітального ремонту футбольного поля (ч. 5 ст. 191 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, між Дитячою-юнацькою спортивною школою «АТЛЕТ» та підрядною організацією був укладений договір на капітальний ремонт футбольного поля у Дарницькому районі столиці.
У подальшому керівник підрядної організації вніс до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо стану виконання робіт, вказавши, що роботи виконані у повному обсязі.
На підставі вказаних актів на рахунки підрядника було перераховано 8, 8 млн гривень.
Разом із тим, проведеними у ході досудового розслідування експертними дослідженнями встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт завищені. Також при їх виконанні допущено ряд істотних порушень.
Збитки, завдані столичному бюджету, становлять понад 4 млн гривень,
Санкція статті передбачає порання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Раніше в межах цього ж кримінального провадження прокуратура повідомила про підозру директору ДЮСШ за фактом службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Київської міської прокуратуриTweet