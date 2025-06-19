«Схеми» назвали суддів, чиїй кар’єрі встиг посприяти застрелений скандальний Портнов

Журналісти проєкту “Схеми” від “Радіо Свобода” з’ясували, як ексзаступник голови адміністрації президента Януковича Андрій Портнов та інші пов’язані з ним посадовці голосували за призначення низки суддів.

“Схеми” проаналізували архівні документи Вищої ради правосуддя та Верховної Ради України з 2009 по 2014 роки.

Зокрема, як свідчать документи, у грудні 2011 року Вища рада юстиції проголосувала за подання президенту Януковичу про призначення на посаду судді Господарського суду Луганської області Андрія Секірського. Він – брат колишньої дружини Портнова, Тетяни. Це рішення підтримали всі присутні на засіданні, серед яких, відповідно до протоколу, був і Портнов.

У липні 2010-го усі присутні підтримали подання дружини судді Анжели Секірської на посаду судді Луганського окружного адмінсуду. Серед них – Портнов. Секірські, йдеться в розслідуванні, і досі працюють суддями.

У травні 2010 року ВРЮ проголосувала за подання сестри Портнова Олени Ісаєвської на посаду судді Печерського райсуду Києва. Портнов взяв самовідвід. Згодом Ісаєвська стала адвокаткою і захищала брата у судах, зокрема й Печерському.

У той же період проголосували за Тетяну Скочок, яка була помічницею Портнова ще в статусі народного депутата. Скочок, як і решта суддів, зберігає свій суддівський статус і декларує, що отримує там зарплату.

У грудні 2011 Вища рада юстиції року підтримала подання на посаду судді іншої ексдружини Портнова – Інни Белоконної. Вона досі працює суддею Оболонського райсуду Києва.

У вересні 2010 року ВРЮ проголосувала “за” призначення судді Павла Вовка, який був помічником Ківалова у Верховній Раді, головою Окружного адмінсуду Києва. Серед них, відповідно до протоколу, сам Ківалов, Портнов та Лідія Ізовітова (нині голова Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України – ред.).

Племінник Ківалова, який пов’язаний із Портновим, Сергій Могил у 2009 році став суддею Вищого господарського суду України.

“Схеми” також дослідили, як в окремих судах певні судді найчастіше розглядали справи за позовом Портнова і ставали на його бік. Зокрема, в Печерському райсуді по декілька таких справ розглянули Сергій Вовк, Світлана Волкова, Ірина Литвинова, Олексій Соколов та Тетяна Ільєва.

Як з’ясували “Схеми”, судді Ільєва, Вовк, Соколов працювали за часів Януковича в одній судовій колегії зі згаданою раніше сестрою Портнова Оленою Ісаєвською.

Також журналісти звернули увагу на декількох суддів Київського апеляційного суду, які розглянули найбільше справ за участю Портнова і ухвалили рішення на його користь. Це Максим Оніщук, Любов Поливач, Вікторія Шебуєва, Ганна Крижанівська.

Передісторія:

Портнова застрелили вранці 21 травня біля американської школи в іспанському Мадриді.

Згодом стало відомо, що за кілька днів до вбивства у Мадриді тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов побував в Україні, де зустрічався з заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим і директором ДБР Олексієм Сухачовим.

УП