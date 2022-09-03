250 згортків наркозілля вилучила поліція Київщини у «наркоторговців-гуртовиків» (фото)

31 серпня група реагування патрульної поліції для перевірки документів зупинили легковик “Opel”. У салоні перебувало двоє мешканців Кривого Рогу — 28-річний водій та 27-річний пасажир.

Під час огляду авто, у салоні поліцейські виявили паперовий пакет, в якому у фользі знаходилось 250 згортків марихуани.

В результаті обшуку в орендованій квартирі зловмисників, правоохоронці вилучили ще близько кілограму наркозілля.

За фактом зберігання наркотичних речовин у великих розмірах слідчі розпочали досудове розслідування [ч. 2 ст. 309 ККУ]. Лиходіям загрожує до трьох років позбавлення волі.

Поліція Київської області