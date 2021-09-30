Колишньому посадовцю оголосили підозру у незаконному видобуванні корисних копалин на Миколаївщині

Внаслідок протиправних дій ексвиконувача обов’язки директора держпідприємства при виправній колонії державі було завдано збитків на суму понад 273 мільйони гривень.

Слідчі Первомайського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури, повідомили про підозру 46-річному колишньому посадовцю у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України «Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин».

Правоохоронці встановили, що у 2019 році впродовж декількох місяців ексвиконувач обов’язки директора держпідприємства при виправній колонії, незважаючи на те, що дія спеціального дозволу на користування надрами була зупинена, продовжив проведення вибухових робіт з видобування корисних копалин загальнодержавного значення – граніту у кар’єрі тодішнього Арбузинського району. Внаслідок чого державі було завдано збитків на суму понад 273 мільйони гривень.

За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області