Керівники освітніх закладів Вінниці, які незаконно встановлювали розміри зарплат, надбавок та премій собі і родичам 

Прокурорами у суді доведено винуватість очільників трьох освітніх закладів м. Вінниці у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією (ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП), та їх притягнуто до адміністративної відповідальності у виді штрафу.

Так, ректор одного з вищих навчальних закладів упродовж 2020 – 2021 років, в умовах реального конфлікту інтересів, незаконно встановлював розмір заробітних плат собі та членам своєї родини (співробітникам закладу).

Аналогічні правопорушення вчинили виконувач обов’язків ректора іншого ВНЗ у м. Вінниці, який в умовах конфлікту інтересів преміював особисто себе, та виконувач обов’язків директора училища, який преміював свою дружину.

Наразі прокуратурою вирішуються питання щодо вжиття заходів представницького характеру, з метою стягнення з винуватих завданої державним інтересам шкоди.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури