Житель Балты во время застолья ударил племянника топором

В городе Балта Одесской области 47-летний мужчина проломил топором череп своему племяннику, который зашёл к дяде в гости.

Об этом сообщает IT-3 со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

Инцидент произошел в июле прошлого года. 30-летний мужчина решил уладить конфликт со своим дядей. Племянник взял бутылку водки и предложил родственнику вместе выпить и забыть былые обиды. Но примирение не удалось — хозяин приревновал свою жену к гостю и нанёс тому несколько ударов топором по голове.

Потерпевшего госпитализировали с переломами и открытой черепно-мозговой травмой.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений).

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, а сам потерпевший просил не отправлять родственника за решётку. Суд учёл эти обстоятельства и приговорил правонарушителя к 5 годам лишения свободы