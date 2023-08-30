СБУ затримала в Одесі розвідника російського угруповання «Призрак»

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі ще одного учасника терористичної організації «лнр».

Зловмисником є місцевий житель – ідеологічний прихильник кремлівського режиму. Під час масових заворушень в Одесі на початку травня 2014 року він брав активну участь у провокаціях на користь рф.

Тоді, щоб уникнути відповідальності за свої злочини, він втік до тимчасово окупованої частини Луганської області, де приєднався до лав бойовиків.

Там його призначили командиром розвідувального підрозділу підконтрольного рф угруповання «Призрак», яке у подальшому було підпорядковано командуванню 2-го армійського корпусу країни-агресора.

З того часу фігурант під псевдонімом «Санта» воював проти українських військ на сході нашої держави, у тому числі в районі Бахмутської траси.

Однак, згодом бойовик вирішив залишити своїх ватажків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію і повернувся до Одеси. У місті він намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника в обласному центрі виявлено фотоматеріали із доказами його перебування у складі терористичної «лнр».

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів, у тому числі контакти колишнього бойовика з діючими учасниками окупаційних угруповань рф.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ