СБУ затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про оборону Дніпропетровщини

Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів у ході контрдиверсійних заходів у Дніпропетровській області.

Зловмисник за власної ініціативи оприлюднював у проросійських пабліках фото- та відеоматеріали місць базування Сил оборони в регіоні.

Таким чином він потрапив у поле зору російських спецслужб, які вийшли на нього через підконтрольних адміністраторів прокремлівських інтернет-ресурсів.

Через месенджер вони запропонували зловмиснику співпрацю за гроші, які потім надсилали на його банківську картку.

За вказівками ворога він виходив на місцевість і приховано фотографував переміщення підрозділів ЗСУ на території області.

Насамперед агресора цікавила інформація про можливе переміщення колон з військовою технікою іноземного виробництва.

Розвіддані російські загарбники планували використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Контррозвідники СБУ затримали ворожого інформатора на спробі передачі закритих відомостей окупантам.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Синельниківського району, який публічно підтримував збройну агресію рф проти України.

Свої прокремлівські погляди він розповсюджував з власного акаунту у популярних соцмережах.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютер та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України