Сім та вісім років позбавлення волі – двох волинян покарали за розбій

Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним чотири рази судимим волинянином грабежу, а у змові з на чотири роки старшим спільником – ще і розбою у Камені-Каширському.

Слідство довело, що 08 червня 2021 року молодший із обвинувачених – житель села Воєгоща – відібрав у перехожого мобільний телефон, а 14 листопада 2021 року спільники напали на знайомого й, придушивши його чохлом від автомобільного керма, відібрали гроші.

Невдовзі зловмисників затримали та взяли під варту.

Суд визнав волинян винуватим у вчиненні злочину і призначив їм покарання у виді позбавлення волі: молодшому – на вісім років, старшому – на сім.

Пресслужба обласної прокуратури