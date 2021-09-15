На Житомирщині посадовців РДА викрили у розкраданні понад ₴4 млн. бюджетних коштів

Керівникам управління та відділу райдержадміністрації та підприємцю-оцінювачу повідомлено про підозру. Викрили організовану злочинну групу посадовців слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління обласної поліції та оперативники Управління стратегічних розслідувань.

Схема протиправної діяльності полягала у наступному. Жителі одного з районів реєструвались у населених пунктах, що віднесені до зони радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а згодом «переселялись» до «чистих» територій. Насправді всі вони безвиїзно проживали у районі. Для отримання компенсації за втрачене майно згодом подавали пакет документів до райдержадміністрації. Посадовці РДА, у свою чергу, знаючи про цей факт, організували їх прийняття та опрацювання.

Також до схеми було залучено свого підприємця, який проводив оцінку майна. Під час цього порушувались вимоги Національного стандарту та вносились недостовірні відомості до відповідного звіту, де завищувалась вартість майна та робіт. Як з’ясували поліцейські, громадяни були зареєстровані за адресами, будівлі яких на той момент вже були напівзруйновані. На підставі поданих документів та звіту оцінювача проводилось нарахування бюджетних асигнувань.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності задокументували, щонайменше, 12 епізодів таких псевдо переселень. Таким чином упродовж 2017-2020 років службовцям вдалось заволодіти близько 4,2 млн грн бюджетних коштів.

15 вересня поліцейські оголосили про підозри у вчиненні низки кримінальних діянь трьом членам організованої злочинної групи. Двом службовцям райдержадміністрації — за ч. 5 ст. 191 (Розтрата, привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Підприємцю-оцінювачу – за ч. 5 ст. 27 (Види співучасників), ч. 2, 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), ч. 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення) КК України.

Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Житомирської області

Департамент стратегічних розслідувань НПУ