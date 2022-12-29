Судитимуть мешканця Львівщини, який продавав чужі квартири

Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Пустомитівського району за фактами підроблення документів, шахрайства та організації набуття майна і розпорядження ним, коли обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України).

Розслідування встановлено, що обвинувачений, за попередньою змовою групою осіб, незаконно продавав чужі квартири. Чоловік підробляв на ім’я своїх спільників свідоцтво про право власності на квартири, відомості про які не було внесено до відповідних офіційних реєстрів. Після чого вони продавали нерухомість, яка їм фактично не належала, третім особам.

За такою схемою чоловіки заволоділи і розпорядилися двома квартирами.

Матеріали відносно співучасників виділені в окремі кримінальні провадження – триває слідство.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції Львівської області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури