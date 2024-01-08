СБУ затримала «заступницю голови виборчкому рф», яка допомагала рашистам провести фейковий референдум на Херсонщині

Служба безпеки викрила ще одну колаборантку, яка організовувала незаконний «референдум» рф під час окупації правобережної Херсонщини.

Фігуранткою є мешканка села Борозенське Бериславського району, яка після захоплення населеного пункту добровільно пішла на співпрацю з агресором.

За це російські загарбники призначили її «заступником голови виборчої комісії рф» на території громади.

Перебуваючи на цій «посаді», колаборантка організовувала масово-агітаційні заходи на підтримку фейкового плебісциту щодо «приєднання» регіону до росії.

Для цього вона разом зі своїми спільниками розміщувала у «виборчкомі» та громадських місцях пропагандистські листівки із символікою країни-агресора.

Також фігурантка готувала списки місцевих жителів для їх примусового залучення до зрежисованого голосування, щоб створити видимість максимальної явки громадян на фейковому заході.

Крім того зловмисниця вимагала від людей ставити «потрібні» відмітки у незаконних бюлетенях для масштабної фальсифікації підсумків псевдореферендуму.

Після звільнення Херсона колаборантка залишилась на правобережжі регіону, де намагалась бути «непомітною», і таким чином уникнути правосуддя.

Втім співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вона під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Стабілізаційні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури та Бериславської окружної прокуратури.

Служба безпеки України