Селищний голова та мешканець смт Чкаловське на Харківщині працювали на окупантів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 48-річному та 42-річному чоловікам за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 48-річний мешканець смт Чкаловське з початку окупації населеного пункту активно співпрацював з російськими представниками. І окупанти йому «віддячили» — запропонували посаду «голови» Чкаловської ОТГ, на що колаборант погодився. Свої функції псевдоочільник почав виконувати з березня. Наразі йому повідомлено про підозру заочно.

Іншого підозрюваного у 2020 році було обрано Чкаловським селищним головою. Під час окупації він вирішив працювати на благо представників Кремля та погодився стати так званим «старостою» смт Чкаловське.

Встановлено, що він брав активну участь у засіданнях окупаційної влади та збирав заяви від місцевих мешканців, роблячи вигляд «турботи» від російської влади. Після деокупації Харківщини втекти посадовцю не вдалось, його затримали правоохоронці. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура