Семенченко вылечился и отправился в СИЗО СБУ

Бывшего народного депутата Семена Семенченко, который попал в больницу после решения суда о его аресте на два месяца по делу частной военной компании, перевели обратно из лечебного учреждения в СИЗО СБУ.

Такое сообщение, распространенное женой Семенченко, появилось на его странице в Facebook, передает УНН.

«Сегодня выписался и уже в СИЗО СБУ», — говорится в сообщении от имени Семенченко.

Отмечается, что эту информацию от Семена Семенченко было получено в ходе апелляционного заседание 1 апреля. Информацию опубликовала жена.

Также в сообщении указано, что госпитализировали экс-нардепа «с диагнозом «мерцательная аритмия» в больницу скорой помощи». «СБУ отвозила меня в больницу, они же и определили диагноз», — говорится в сообщении.

26 марта Печерский районный суд Киева отправил под стражу бывшего народного депутата Семена Семенченко. 27 марта стало известно, что его госпитализировали.

Перед этим Семенченко вручили уведомление о подозрении. В СБУ сообщали, что ему инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Так, Служба безопасности Украины, по сообщению, разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой «частной военной компании». По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как «агент НАБУ». В СБУ также заявили, что будут новые подозрения по делу о ЧВК.