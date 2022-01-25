Серійного крадія з Луганщини відправили за ґрати на три роки
За публічного обвинувачення прокурорів Лисичанської окружної прокуратури Луганської області суд виніс вирок, яким до реального позбавлення волі засуджено 24-річного місцевого мешканця за вчинення ряду епізодів викрадення чужого майна.
За даними слідства, раніше тричі судимий чоловік протягом травня-вересня 2021 року з метою незаконного збагачення обкрадав містян. Виходячи на нічне «полювання», зловмисник, впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, проникав на територію чужих домоволодінь, автівок і викрадав майно та грошові кошти.
Так, за вказаний проміжок часу фігурант вчинив 10 крадіжок.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими відділу поліції №3 Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.
За принципової позиції прокуратури Лисичанський міський суд Луганської області визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Лисичанської окружної прокуратури
Луганської області)