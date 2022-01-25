Серійного крадія з Луганщини відправили за ґрати на три роки

За публічного обвинувачення прокурорів Лисичанської окружної прокуратури Луганської області суд виніс вирок, яким до реального позбавлення волі засуджено 24-річного місцевого мешканця за вчинення ряду епізодів викрадення чужого майна.

За даними слідства, раніше тричі судимий чоловік протягом травня-вересня 2021 року з метою незаконного збагачення обкрадав містян. Виходячи на нічне «полювання», зловмисник, впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, проникав на територію чужих домоволодінь, автівок і викрадав майно та грошові кошти.

Так, за вказаний проміжок часу фігурант вчинив 10 крадіжок.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими відділу поліції №3 Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

За принципової позиції прокуратури Лисичанський міський суд Луганської області визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Лисичанської окружної прокуратури

Луганської області)