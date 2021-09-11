Серийного педофила-насильника задержали в Петербурге

Петербургские полицейские задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в серии изнасилований детей. Одной из жертв насильника стала девочка в возрасте 11 лет.

Оперативники задержали мужчину у дома по улице Героев накануне. При задержании петербуржец дал признательные показания.

Изначально полицейские подозревали злоумышленника в надругательстве над девочкой, которой на тот момент было всего 11 лет. Сам инцидент произошел еще в 2012 году в квартире дома № 31/3 по проспекту Энтузиастов. Позже выяснилось, что на счету мужчины не одна юная жертва. Сейчас оперативники выясняют, кто еще попал в руки педофила. // МК