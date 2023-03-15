Шахрай виманював гроші у людей під приводом працевлаштування водіями

Під приводом працевлаштування на посади водіїв, житель м. Ромни виманив гроші у п’ятьох жителів різних областей. Як тільки потерпілі перераховували кошти, то аферист припиняв виходити на зв’язок. Наразі слідчі вже повідомили чоловіку про підозру .

Під час досудового розслідування співробітники поліції встановили, що 41-річний раніше судимий житель міста Ромни розмістив оголошення на різних сайтах мережі Інтернет про набір на роботу до неіснуючих підприємств-перевізників. В оголошеннях йшла мова про набір водіїв на вакантні посади.

Бажаючі влаштуватись на роботу знайшлися швидко та, аби без проблем оформити всі необхідні документи, потерпілі довірливо перераховували грошові кошти. А через деякий час “роботодавець” на зв’язок більше не виходив. Так в пастку афериста потрапило п’ять жителів різних областей України. Таким чином зловмисник збагатився за чужий рахунок.

По даному факту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 “Шахрайство” Кримінального кодексу України та за погодженням Роменської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру. Тепер за скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Сумської області