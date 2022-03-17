Шахрай з Черкащини брав гроші за переправлення людей через держкордон і зникав

Серед ошуканих – жінки з дітьми і люди похилого віку.

Кіберполіція викрила шахрая, який в інтернеті пропонував платні послуги з переправлення через державний кордон України тих, хто хоче врятуватися від війни.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Отримавши передплату – зловмисник зникав.

“Шахрайську схему організував 20-річний житель Черкащини. Чоловік адміністрував канали в месенджері, які використовував для заволодіння грошима громадян. Зловмисник пропонував послуги переправлення через державний кордон із будь-якої точки країни до Варшави”, – йдеться в повідомленні.

Коштувала така послуга 1500 гривень.

Як тільки клієнти здійснювали передплату (200-300 гривень), спритник більше не виходив на зв’язок.

Серед ошуканих – жінки з дітьми, а також люди похилого віку, котрі виїхали з гарячих точок і намагалися врятуватися від війни. Зібрані гроші зловмисник витратив на власні потреби.