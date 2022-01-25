Земельні війни: першому заступникові голови КМДА вручили підозру

Справа стосується землі біля метро «Сирець».

Першому заступникові голови Київської міськдержадміністрації Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату Ради національної безпеки та оборони.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що 2019 року міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро «Сирець».

«Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій території і в облаштувала там сквер. Але РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками і через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу», – заявив Віталій Кличко.

Мер Києва нагадав, що в 2009 році ділянка була передана апарату РНБО в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури.

Нагадаємо, Національна поліція 10 вересня провела обшуки в апараті Київдержадміністрації у справі про земельну ділянку поблизу станції метро «Сирець», на якій облаштували сквер замість житлового будинку.

У жовтні КМДА заявила про тиск через намір РНБО забудувати висотками сквер. // LB.ua