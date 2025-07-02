В Одесі затримала наркокур’єра з героїном з Туреччини на ₴63 млн

15 кг наркотику громадянин іншої країни планував доставити до країн Європи. Його затримали в процесуальному порядку, оголосили підозру та взяли під варту. Ділку може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Упродовж року оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно зі слідчими ГУНП в Одеській області, та працівниками Південного регіонального управління прикордонної служби документували злочинну діяльність групи осіб, які налагодили транзит героїну до країн ЄС через Україну. До наркотрафіку причетні громадяни інших країн, частина з яких тимчасово мешкає в Одесі. Останні виконували роль кур’єрів. Їм надсилали координати з героїновими схованками. Отриманий «товар» надалі доставляли до Європейських країн.

Правоохоронці затримали кур’єра з валізою героїну. Загалом вилучили 15 кг наркотику, гроші, автомобіль, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи. Наразі затриманому слідчі оголосили підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, а суд взяв його під варту.

Продовжують слідчо-оперативні заходи для встановлення повного кола учасників злочинної діяльності. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

Нагадаємо: 11 років в’язниці отримали члени всесвітньовідомої злочинної організації «Ндрангета» за контрабанду наркотиків на 20 млн доларів.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України