Поліція Київщини затримала суддю-хабарницю, яка переховувалася від правосуддя

У 2017 році суддю Броварського міськрайонного суду затримали на хабарі.

Винуватець адміністративного правопорушення звернувся до жінки, задля повернення понад 13 тисяч літрів дизельного палива. Вилучене пальне реалізовувалося без свідоцтва про державну реєстрацію та інших дозвільних документів.

Тоді суддя вказала суму неправомірної вигоди, надання якої передбачало позитивне вирішення питання.

Після цього чоловік звернувся до Національного антикорупційного бюро України із заявою про вчинення злочину. Потерпілий виконав всі необхідні дії для викриття хабарниці.

Проведеним обшуком у кабінеті судді виявлено грошові кошти у сумі тисяча євро.

«Ще влітку 2021 року Вищий антикорупційний суд оголосив Ганні Білик вирок – 6 років позбавлення волі за хабарництво, а в січні вже цього року винесла відповідну ухвалу і Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Втім, війна дала змогу екссудді переховуватись і ухилятись від виконання покарання», – зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Броварське управління поліції Київщини оголосило в розшук зловмисницю. Провівши низку оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили місцезнаходження обвинуваченої.

Наразі хабарниці обрано покарання у вигляді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років [ч. 3 ст. 368 ККУ].

Відділ комунікації поліції Київської області