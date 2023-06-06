Шахрай з Одещини «продав» пального на суму понад два мільйони гривень

У Рівному судитимуть обвинуваченого у шахрайстві

Жертвами афериста, 31-річного жителя Одеської області, стали 11 жителів Рівненщини.

Так, 18 липня торік до поліції із заявою звернувся 22-річний житель Рівного та повідомив, що уродженець Миколаївської області, який на той час проживав у Рівному, ще на початку травня запропонував потерпілому талони, аби без черг купувати пальне. Співпрацювали вони понад місяць: потерпілий передавав готівку або перераховував на картку зазначені суми, натомість отримував талони на бензин і дизпаливо. Втім, перерахувавши черговий транш у сумі 310 тисяч гривень — взамін нічого так і не отримав. Більше тижня обіцяв повернути кошти, а потім — зник.

За результатами проведеного комплексу слідчих дій та розшукових заходів поліцейські Рівненського РУП за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури викрили зловмисника.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 31-річний житель Одещини через знайомих підшуковував «клієнтів», яким продавав недійсні або частково використані талони на паливо однієї з мереж АЗС.

В період з березня по листопад минулого року його жертвами стали 11 потерпілих. Розмір завданої їм шкоди становить понад 2 200 000 гривень.

Слідчі зібрали достатньо доказів для доведення вини 31-річного зловмисника та за результатами досудового розслідування повідомили йому про підозру за частиною 2, 3 та 4 статті 190 КК України.

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою із правом внесення застави, яку він сплатив.

Слідчі скерували матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом на розгляд суду.

Максимальне покарання, яке може загрожувати обвинуваченому — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вкотре наголошуємо: будьте пильні та не потрапляйте «на гачок» аферистів.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області