В Киеве 13-летний школьник изнасиловал 7-летнего племянника — СМИ
В Киеве от насилия пострадал семилетний ребенок, который остался на некоторое время под присмотром родственника.
Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, у мальчика проблемы со здоровьем, есть инвалидность. Родители отлучились буквально на полчаса.
По словам инсайдера, на время своего отсутствия они попросили побыть с сыном его 13-летнего дядю (двоюродный брат одного из родителей).
«После этого мальчик пожаловался родителям на боли в районе половых органов и рта», – добавил наш собеседник.
Отметим, в соответствии с украинским законодательством, уголовная ответственность за такое преступление наступает с 14 лет, а подозреваемому еще 13.
За что и с какого возраста наступает уголовная ответственность
1. Уголовной ответственности подлежат лица, которым до совершения уголовного преступления исполнилось 16 лет.
2. Лица, совершившие уголовные преступления в возрасте от 14 до 16 лет, подлежат уголовной ответственности лишь за:
- умышленное убийство
- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего, судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, защитника или представителя лица в связи с деятельностью, связанной с предоставлением правовой помощи, представителя иностранного государства
- умышленное тяжкое телесное повреждение
- умышленное средней тяжести телесное повреждение
- диверсию, бандитизм, террористический акт, захват заложников
- изнасилование, сексуальное насилие
- кражу, грабеж, разбой
- вымогательство
- умышленное уничтожение или повреждение имущества
- повреждение путей сообщения и транспортных средств
- угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного суда
- незаконное завладение транспортным средством
- хулиганство
Tweet