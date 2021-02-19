В Киеве 13-летний школьник изнасиловал 7-летнего племянника — СМИ

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В Киеве от насилия пострадал семилетний ребенок, который остался на некоторое время под присмотром родственника.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, у мальчика проблемы со здоровьем, есть инвалидность. Родители отлучились буквально на полчаса.

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По словам инсайдера, на время своего отсутствия они попросили побыть с сыном его 13-летнего дядю (двоюродный брат одного из родителей).

«После этого мальчик пожаловался родителям на боли в районе половых органов и рта», – добавил наш собеседник.

Отметим, в соответствии с украинским законодательством, уголовная ответственность за такое преступление наступает с 14 лет, а подозреваемому еще 13.

За что и с какого возраста наступает уголовная ответственность

1. Уголовной ответственности подлежат лица, которым до совершения уголовного преступления исполнилось 16 лет.

2. Лица, совершившие уголовные преступления в возрасте от 14 до 16 лет, подлежат уголовной ответственности лишь за:

  • умышленное убийство
  • посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего, судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, защитника или представителя лица в связи с деятельностью, связанной с предоставлением правовой помощи, представителя иностранного государства
  • умышленное тяжкое телесное повреждение
  • умышленное средней тяжести телесное повреждение
  • диверсию, бандитизм, террористический акт, захват заложников
  • изнасилование, сексуальное насилие
  • кражу, грабеж, разбой
  • вымогательство
  • умышленное уничтожение или повреждение имущества
  • повреждение путей сообщения и транспортных средств
  • угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного суда
  • незаконное завладение транспортным средством
  • хулиганство
С какого возраста наступает уголовная ответственность.

 

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