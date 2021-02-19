В Киеве 13-летний школьник изнасиловал 7-летнего племянника — СМИ

В Киеве от насилия пострадал семилетний ребенок, который остался на некоторое время под присмотром родственника.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, у мальчика проблемы со здоровьем, есть инвалидность. Родители отлучились буквально на полчаса.

По словам инсайдера, на время своего отсутствия они попросили побыть с сыном его 13-летнего дядю (двоюродный брат одного из родителей).

«После этого мальчик пожаловался родителям на боли в районе половых органов и рта», – добавил наш собеседник.

Отметим, в соответствии с украинским законодательством, уголовная ответственность за такое преступление наступает с 14 лет, а подозреваемому еще 13.

За что и с какого возраста наступает уголовная ответственность

1. Уголовной ответственности подлежат лица, которым до совершения уголовного преступления исполнилось 16 лет.

2. Лица, совершившие уголовные преступления в возрасте от 14 до 16 лет, подлежат уголовной ответственности лишь за: