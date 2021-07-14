Чоловіка судитимуть за систематичне домашнє насильство над своїм батьком

Первомайською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного жителя селища Кам’яний Міст Первомайського району за фактом домашнього насильства над своїм батьком (ст. 126-1 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Костянтина Щербака, встановлено, що чоловік у період з листопада 2020 року по липень 2021 року вчиняв психологічне насильство стосовно свого 76-річного батька, яке полягало у словесних образах, грубій образливій нецензурній лайці, що принижувало гідність чоловіка, створенню умов для погіршення якості його життя.

Крім того, Первомайським міськрайонним судом кривдника двічі визнано винним та притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1, ч. 2 ст. 173-2 КУпАП, однак, пропри це, він продовжував вчиняти свої протиправні дії.

За вчинений злочин зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до 2 років.

За інформацією Первомайської окружної прокуратури