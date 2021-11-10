Суд взяв під варту «Палича» – керівника й ката в’язниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку

Сьогодні Приморський суд м. Маріуполя бойовику терористичної організації «МГБ ДНР» на прізвисько «Палич», який організовував катування полонених у незаконній тюрмі, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці безальтернативно. Його поміщено до слідчого ізолятору.

Вже рік він перебуває під слідством, яке вела поліція Донеччини під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року бойовику було заочно повідомлено про підозру та оголошено в розшук. Оперативники та слідчі поліції здобули докази злочинів «Палича». Він особисто та його спільники проводили допити полонених із застосуванням тортур: катували електрострумом, ґвалтували, ламали кістки, імітували розстріли та поховання живцем із забиванням цвяхів у труну. Крім того, підозрюваний організував трудову експлуатацію потерпілих.

Станом на сьогодні поліцейські оголосили заочні підозри 18 учасникам злочинної організації, якою керує окупаційна влада РФ, – керівникам та оперативникам «МГБ ДНР», охоронцям-конвоїрам, суддям, що виносять незаконні рішення за сфабрикованими справами. Відносно восьми осіб справу вже передано до суду для винесення заочного вироку.

За час розслідування допитано близько 200 осіб, проведено упізнання, експертизи, слідчі експерименти. Робота над притягненням злочинців до кримінальної відповідальності триває.

Поліція Донеччини має інформацію щодо понад 70 бойовиків, причетних до злочинів в «Ізоляції». Згідно з чинним законодавством, їх може бути засуджено заочно та після затримання позбавлено волі.

Національна поліція України