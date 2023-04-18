Шахрай з Одеси продавав неіснуючі бронежилети для українських захисників

За процесуального керівництва прокурорів Малиновської окружної прокуратури м. Одеси викрито та повідомлено про підозру мешканцю Одеси за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний приєднався до волонтерської групи у соцмережах, відслідковував оголошення про пошук військового спорядження для українських захисників та пропонував свій товар. Відправити необхідне спорядження чоловік обіцяв після попередньої оплати на його банківську картку.

У такий спосіб зловмисник отримав від волонтерів майже 300 тис грн за продаж 15 бронежилетів.

Замовникам шахрай нічого не відправив, оскільки насправді не мав ніякого товару. Кошти ошуканих людей витратив на власні потреби.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури