Поліцейські затримали зловмисника, який трощив автівки киян на Солом’янці

Протягом вечора правопорушник розбив цеглиною вікна в п’яти припаркованих автомобілях та втік з місця події. Дільничні офіцери поліції розшукали зловмисника, а дізнавачі повідомили йому про підозру. Фігуранту загрожує до п’яти років обмеження волі.

До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло декілька повідомлень від місцевих мешканців про те, що невідомий розбив вікна в їх автомобілях на проспекті Валерія Лобановського. Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група районного підрозділу та дільничні офіцери поліції, які розпочали пошуки зловмисника.

За результатами першочергових заходів працівники поліції встановили правопорушника, який цеглиною пошкодив автомобілі киян, та затримали його. Ним виявився раніше не судимий місцевий мешканець, 1996 року народження. Правоохоронці з’ясовують мотиви такого вчинку порушника.

Дізнавачем Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомлено чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. За такі дії йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва