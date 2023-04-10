Шахрай збирав гроші нібито на потреби ЗСУ

Фігурант створював шейкові оголошення в соціальних мережах та видурював гроші у людей, які допомагали військовим. Злочинну діяльність задокументували співробітники кіберполіції в Івано-Франківській області, оперативники управління карного розшуку та слідчі Долинського відділення поліції. Процесуальне керівництво у справі здійснює Долинський відділ Калуської окружної прокуратури Івано-Франківської області.

Правоохоронці встановили, що 32-річний мешканець міста Долина створював фейкові сторінки у соціальній мережі «Facebook», публікував у різних групах оголошення про допомогу ЗСУ під приводом пригону транспортних засобів, та видурював у людей гроші у вигляді завдатку. Чоловік ошукав щонайменше 20 громадян, які, бажаючи допомогти ЗСУ, переказали аферисту близько 50 тисяч гривень. Остаточну кількість потерпілих та суму, отриману злочинним шляхом, правоохоронці наразі встановлюють.

Під час обшуку в помешканні фігуранта виявлено та вилучено мобільні телефони, сім-карти, банківські платіжні карти, чорнові записи, грошові кошти та інші речові докази його злочинної діяльності.

Фігурант не має постійної роботи та раніше не судимий. Фейкові сторінки та оголошення правоохоронці видалили.

Чоловіку уже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківська