Шахрай збирав гроші, видаючи себе за військового

Поліція Київщини викрила підозрюваного у шахрайстві в соцмережах

35-річний мешканець Узина розміщував в Інтернеті пости нібито від бійця, який воює на фронті, публікував фото начебто обстріляної ворогом автівки та просив громадян про допомогу.

Для більшого охоплення поширював пости у групах популярних соціальних мереж, хоча жодних підтверджень витраченим коштам не надавав.

Поліцейські Київщини спільно із працівниками Київського слідчого ізолятора викрили зловмисника, який вже відбуває термін покарання за наркозлочини.

За попередніми даними шахрай встиг ошукати громадян на понад 100 тисяч гривень. Наразі правоохоронцям вдалося встановити 2 осіб, потерпілих від його рук.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом шахрайства за ч.2.ст190 Кримінального кодексу. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області