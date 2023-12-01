Шахрайка з Житомира «надавала» віртуальні кредити

47-річна містянка розміщувала в інтернет-мережі оголошення про надання безвідсоткових онлайн-кредитів. Потенційні отримувачі позики переказували їй кошти для начебто оформлення необхідної документації, однак після цього своїх зобов’язань жінка не виконувала. Встановлено, що вона насправді ніде не працювала та реалізовувала таким чином шахрайську схему.

У ході досудового розслідування поліцейські Житомирського РУП встановили, що фігурантка ошукала щонайменше двох громадян.

Так, у березні житель Запоріжжя, натрапивши на оголошення про кредит, спокусився привабливими умовами й одразу ж сконтактував з «менеджеркою». Співрозмовниця розповіла про процедуру отримання позики, вказавши, що для цього необхідно сплатити тисячу гривень за «оформлення». Чоловік одразу ж погодився та виконав умову, однак ні бажаної позики, ні повернення власних грошей він так і не дочекався.

Таким же чином понад 4 тисячі гривень втратив житель Львівщини.

Під час слідчих дій у помешканні жінки слідчі виявили сім-карти з номерами, вказаними в оголошеннях, та банківські картки, куди потерпілі перераховували кошти. Вона визнала свою провину в учиненому та розповіла, що кошти, отримані нечесним шляхом, витратила на власні потреби та онлайн-ігри.

Відтак слідчі Житомирського районного управління поліції повідомили їй про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Згідно з чинним законодавством такі діяння караються від штрафних санкцій до трьох років ув’язнення.

Житомирське районне управління поліції