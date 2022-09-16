Шахрайська схема «купи собаку» продовжує знаходити довірливих покупців

Прикра історія трапилася з 27-річним тернополянином. Він вирішив онлайн придбати на подарунок собаку породи мальтез . Знайшов оголошення, зателефонував продавцю, однак замість добросовісного собаковода натрапив на шахрая.

Продавець уміло розповів, чому варто придати цуценя саме в нього, мовляв тварина має гарний родовід і відповідає всім стандартам породи. Запевнив, що разом з собакою надішле відповідну документацію та ветпаспорт. Чоловік хотів отримат хоча б половину суми і пообіцяв вже наступного дня відправити собаку. Однак після переказу коштів його номер вранці наступного дня перестав відповідати.

Потерпілий втратив майже 13 тисяч гривень та так і не отримав чотирилапого друга. Він зателефонував в поліцію. За фактом шахрайських дій розпочато кримінальне провадження.

Вкотре застерігаємо: не здійснюйте передоплату дороговартісного товару! Домовляйтеся про післяоплату.

У випадку придбання тварин, ретельно перевіряйте продавця. Пересвідчіться, чи фото реальні, вимагайте показати тварин через відеозвязок. Шукайте відгуки про торговців, перевіряйте їх на сайті Кіберполіції.

Наголошуємро, що вибирати оголошення з найнижчою ціною не варто – саме так найчастіше аферисти приваблюють своїх жертв, ще й запевняють, що торгують не для заробітку. Проявіть розсудливість та обачність!

Відділ комунікації поліції Тернопільської області