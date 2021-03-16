Шахрайська схема з продажу нерухомості – двом особам повідомлено про підозру

Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомлено про підозру двом особам у замаху на заволодіння грошовими коштами, шляхом здійснення продажу нежитлової будівлі із використанням підроблених документів (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України).

За даними слідства, група осіб, з метою заволодінням майном одного з комунальних підприємств міста Києва, підробила документи про право власності на майно та зареєструвала його на одне з товариств, оформлене в Криму. Після цього вони здійснили фіктивне відчуження майна на користь однієї з учасниць шахрайської схеми. У подальшому, з метою заволодіння грошовими коштами, підозрювані намагалися здійснити продаж майна іншій особі.

Під час оформлення купівлі-продажу майна та отримання 85 тис доларів США двох осіб було затримано. Іншим фігурантам готуються повідомлення про підозру, після чого буде вирішено питання про оголошення їх у розшук.

Правоохоронцями проведено ряд санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних, під час яких вилучено документи про право власності на нерухоме майно з ознаками підробки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та грошові кошти.

Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно з Головним управлінням Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі та Департаментом карного розшуку Нацполіції України.

За матеріалами прокуратури АР Крим та м. Севастополя