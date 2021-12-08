Шахрайська схема заволодіння 85 тис. доларів – судитимуть чотирьох осіб

Прокуратурою АР Крим та м. Севастополя скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за фактом замаху на шахрайство (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, група осіб підробила документи про право власності на нежитловий будинок та зареєструвала його на неіснуюче товариство, оформлене в Криму. Після цього вони здійснили фіктивне відчуження майна на користь однієї з учасниць шахрайської схеми. У подальшому, з метою заволодіння грошовими коштами, обвинувачені намагалися здійснити продаж майна іншій особі.

Під час оформлення купівлі-продажу нежитлового приміщення та отримання 85 тис доларів США двох осіб було затримано, а пізніше – ще трьох.

У червні 2021 року одну з учасниць шахрайської схеми Печерським районним судом м. Києва визнано винною та засуджено.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним управлінням Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним.

За матеріалами прокуратури АР Крим та м. Севастополя