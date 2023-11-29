Шахрайство на пасажирських перевезеннях через Telegram-канал – повідомлено про підозру організатору схеми

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 23-річному мешканцю столиці у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 190 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний разом із співучасниками організував шахрайську схему заволодіння чужими грошовими коштами під виглядом пасажирських перевезень.

Зловмисники приймали замовлення у Telegram-каналі щодо пасажирських перевезень за заниженими тарифами.

Надалі шахраї створювали відповідні замовлення в мобільному додатку однієї з популярних служб таксі. Використовуючи вразливості в роботі додатку, аферисти змінювали інформацію та вказували підконтрольні номери банківських рахунків, на які перераховувались кошти за поїздку.

В ході проведених обшуків в житлі та автомобілях фігурантів вилучили грошові кошти, комп’ютерну техніку, накопичувачі даних, мобільні телефони, банківські картки, сім-холдери, автомобіль та «чорнові» записи. Під час проведення слідчих дій зловмисники безуспішно намагалися знищити нотатки, що містять важливу доказову інформацію.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України та ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Окружна прокуратура готує апеляційну скаргу на вказану ухвалу слідчого судді з вимогою застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Дарницького УП ГУНП у місті Києві за матеріалами та у взаємодії з Управлінням протидії кіберзлочинам в місті Києві ДКП НП України.

Пресслужба Київської міської прокуратури