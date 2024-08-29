Шахрайство зі збитками на ₴65 млн.: долю нотаріуса вирішуватиме суд

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно нотаріуса за фактом зловживання повноваженнями під час здійснення професійної діяльності, придбання права на майно шляхом обману, підроблення та використання завідомо підробленого документа за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст.28 ч. 4 ст. 358 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що нотаріус одного з районних нотаріальних округів Київської області шахрайським шляхом, на підставі підробленої нею довіреності, здійснила нотаріальне посвідчення 40 договорів купівлі-продажу земельних ділянок, що розташовані на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Внаслідок таких протиправних дій землі загальною площею 3,5 га та вартістю майже 65 млн грн вибули з власності фізичної особи.

В ході досудового розслідування земельні ділянки повернуто законному власнику.

Нагадуємо, що відповідно до санкцій статтей обвинуваченій загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Кіровоградська обласна прокуратура