Шахраї атакують родичів військових

Зловмисники телефонують нібито з інформацією про захисника чи його визволення з полону, близькі навіть не знають, хто дзвонив, а тим часом у них можуть вкрасти гроші.

Родичі військовослужбовців Збройних сил України почали отримувати підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення — в Генеральному штабі попереджають про шахраїв.

Особливо це стосується тих військовослужбовців, які потрапили в полон або вважаються безвісти зниклими, зазначається на сторінці Генштабу у Facebook.

вважаються безвісти зниклими, зазначається на сторінці Генштабу у Facebook.

«Користуючись емоційним станом рідних та близьких, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду «надати інформацію» про військового та «сприяти визволенню з полону». Також шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських захисників. Офіційно повідомляємо, що представники Збройних Сил України або інших органів військового управління чи державних установ не збирають кошти та не розв’язують питання звільнення з полону шляхом викупу», — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається. // УНІАН