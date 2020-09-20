Шахраї-«банкіри» придумали новий спосіб обманювати людей

Аферисти представляються співробітниками банку. Багато жителів нашої країни неодноразово стикалися з шахрайством у всіх його проявах, але нова афера пов’язана з довірою громадян до фінансових установ, клієнтами яких вони є. Таким чином шахраї відбирають кошти українців з їх банківських карт.

Власникам банківських карток “Ощадбанку” слід проявити обережність під час телефонних розмов з нібито представниками фінансової установи. Справа в тому, що аферисти телефонують клієнтам банку і видаються його співробітниками, тим самим виманюючи у громадян всю інформацію про свої рахунки.

Згідно зі схемою, за якою діють шахраї, спершу на мобільний телефон клієнта “Ощадбанку” може прийти сповіщення про блокування картки банку у вигляді дзвінка з номера відомого в Україні оператора мобільного зв’язку, а для вирішення цієї проблеми клієнта повинні зателефонувати з банку. Українців відразу вводить в оману запис автоматичного повідомлення “Ощадбанку”, який вони чують при дзвінку.

Далі слід підключення до співробітника банку, який в першу чергу запитує про діючі банківські картки клієнта в інших українських банках і просить дістати їх в той час, поки він “завантажує інформацію в системі”. Після цього клієнти повинні озвучити своє прізвище і ім’я і повідомити дані карти.

У зв’язку з випадками такого виду шахрайства українцям слід проявляти пильність і пам’ятати, що дані про банківські картки не розголошуються, особливо по телефону. Крім того, для підтвердження даних по карті співробітник банку повинен запитати певні “кодові слова”, які клієнти вказували під час складання договорів з банками. // Технофан