Шахраї намагались продати квартиру померлого киянина – під час обшуку у них виявили більше 150 ключів від квартир

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом незаконного заволодіння квартирою померлого киянина на підставі підроблених документів та подальшої легалізації отриманих доходів (ч. 2 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 44-річний уродженець м. Баку розробив схему незаконного заволодіння квартирами у столиці, власники яких померли. До схеми чоловік залучив спільників, які під час спроб продажу квартир виконували роль власників житла.

Правоохоронці затримали псевдовласника квартири та організатора схеми «на гарячому» під час спроби продажу житла по вул. Здолбунівській у Дарницькому районі столиці. Житло належало киянину, що помер, не маючи спадкоємців. Квартира є відумерлою спадщиною та мала б перейти у власність громади міста. Під час затримання фігуранти намагалися знищити документи на квартиру, порвавши їх.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за цією ж схемою члени групи продали ще три квартири на загальну суму 7 млн гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання та реєстрації організатора та учасника шахрайської схеми, а також у їх «офісах» та автомобілях правоохоронцями вилучено копії документів на нерухомість, чорнові записи, готівку, мобільні телефони, ноутбуки.

Крім того, у організатора шахрайської схеми вилучили понад 150 комплектів ключів від квартир та приміщень.

Наразі затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з заставою у розмірі 9 млн грн – організатору та 6 млн грн – співучаснику схеми.

Раніше правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт за фактом шахрайства щодо фітнес-тренерки з Харківщини, яка діючи разом з цією ж організованою групою, погодилася тимчасово переоформити на себе за підробленими документами квартиру у центрі Києва.

Перевіряється причетність членів цієї групи до заволодіння понад 20 квартирами у столиці.

Досудове розслідування здійснює Шевченківське управління поліції за оперативного супроводження УКР ГУНП у м. Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури