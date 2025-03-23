Шахраї обдурили жительку Тернопільщини на суму понад ₴230 тисяч під час купівлі авто

При купівлі автомобіля існує високий ризик натрапити на аферистів. Зазвичай покупців приваблюють оголошення з ціною, значно нижчою за ринкову. Якщо продавець ще до огляду транспортного засобу вимагає завдаток, аргументуючи тим, що є багато інших охочих придбати цю машину, це має викликати підозри.

До працівників поліції звернулася 49-річна жителька Збаразької громади із заявою, що стала жертвою шахрайських дій. За словами потерпілої, в одній із груп соціальної мережі вона знайшла оголошення про продаж автомобіля «Volkswagen Passat». Продавець запевнив жінку, що транспортний засіб у хорошому стані та пообіцяв його доставку одразу після отримання передоплати. Впевненість продавця, детальний опис характеристик авто та наявність фотографій переконали жінку, що це вигідна пропозиція.

Щоб не втратити шанс на покупку, заявниця погодилася перерахувати кошти. Аферист повідомив, що оплата має бути здійснена кількома платежами на різні банківські картки. Потерпіла перевела понад 230 000 гривень. Однак після отримання грошей зв’язок із «продавцем» раптово обірвався. Автомобіль так і не доставили, а сторінка, де було розміщене оголошення, зникла з соціальної мережі.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

Поліцейські закликають громадян бути обачними під час онлайн-покупок, особливо коли йдеться про значні суми. Ніколи не перераховуйте кошти наперед, ретельно перевіряйте інформацію про продавця, а якщо є сумніви – шукайте альтернативні варіанти угоди.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області