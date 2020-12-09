Завершено досудове розслідування відносно жінки, яка пограбувала киянку

Зловмисниця з подругою відпочивала у кафе, де познайомилася з відвідувачкою. Деякий час жінки вживали спиртні напої, а коли вирішили завершити застілля та вийти на вулицю, одна з них висмикнула з рук іншої сумку та втекла. За цей вчинок нападниці загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

До столичної поліції надійшло повідомлення про грабіж на вулиці Межигірській. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група для документування злочину та встановлення всіх обставин події.

На місці поліцейські від заявниці дізнались, що напередодні у кафе вона познайомилась із двома жінками. Після спільного вживання спиртних напоїв нові знайомі вийшли на вулицю, однак одна з них висмикнула із рук іншої сумку та втекла.

Дільничні офіцери поліції під час проведення оперативно-розшукових заходів встановили, що до вчинення злочину причетна 36-річна місцева мешканка, яка неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців за скоєння різних порушень.

Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, та після завершення досудового розслідування скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до Подільського районного суду міста Києва. Зловмисниці загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва