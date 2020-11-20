На Рівненщині судитимуть співучасника убивства працівника СІЗО

Група слідчих поліції Рівненщини закінчила досудове розслідування за фактами умисного вбивства та незаконного носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї та бойових припасів.

Матеріали кримінального провадження за фактом умисного вбивства, вчиненого на замовлення, за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів і незаконного носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї та бойових припасів відносно 38-річного обвинуваченого, уродженця Маріуполя Донецької області скерували до суду.

Нагадаємо, підозрюваного в умисному вбивстві працівника СІЗО в обласному центрі у вересні 2016 року поліцейські розшукували чотири роки. Його взяли під варту наприкінці серпня цьогоріч після екстрадиції із Російської Федерації.

Під час досудового розслідування слідчі слідчого управління встановили, що 38-річний обвинувачений, співучасник злочину та спільник виконавця, під час скоєння убивства 37-річного працівника СІЗО, стежив за обстановкою на вулиці. В його обов’язки входило також подати сигнал, що потерпілий зайшов у під’їзд та стежити за недопущенням сторонніх осіб у будинок.

Вчиненому злочину передувала кількамісячна ретельна підготовка: зловмисники стежили за «замовленою» особою, придбали зброю. Після виконання замовлення вони залишили територію України та потягом поїхали до Москви, де отримали за винагороду: 2000 доларів США та 300 тисяч рублів Російської Федерації. Про підозру обом було повідомлено ще у листопаді 2016 року. Тоді ж слідство призупинили, а підозрюваних оголосили у розшук. Одного із них, 53-річного, затримали у листопаді того ж року. Наразі судові слухання відносно нього тривають.

За результатами кропіткої та довготривалої роботи оперативних, технічних підрозділів, проведених численних експертиз та слідчих дій слідчі слідчого управління зібрали достатню доказову базу та закінчили досудове розслідування.

Сьогодні, 20 листопада, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно 38-річного обвинуваченого скерували на розгляд суду. Максимальне покарання, яке може загрожувати обвинуваченому — довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Рівненської області