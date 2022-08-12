20 тис. доларів за підключення до комунікацій – у Києві затримали керівників обслуговуючої компанії

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та затримано двох посадових осіб обслуговуючої компанії під час одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368-3 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, директор та заступник директора товариства, яке є обслуговуючою компанією, вимагали у власників приватного приміщення неправомірну вигоду. За 20 тис. доларів США вони обіцяли підключити об’єкт до електро- та водопостачання, а також укласти договір про надання комунальних послуг.

Керівників обслуговуючої кампанії затримали в порядку ст. 208 КПК України після перерахування першої частини неправомірної вигоди у сумі 45 тис. грн на банківський рахунок одного з них.

Наразі затриманим повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Заходи з викриття правопорушення проводилися прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві та працівниками УСР у м. Києві ДСР НП України.

Київська міська прокуратура