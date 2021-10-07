Одеські поліцейські затримали 31-річного чоловіка, який вдарив ножем уродженця Миколаївщини

Слідчі оголосили фігуранту підозру за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зараз він знаходиться під вартою без права внесення застави.

Подія сталася на ринку у Приморському районі міста. Одесит побачив, як знайома продавчиня звинувачує покупця у тому, що він нібито вкрав шкарпетки. Правопорушник втрутився у суперечку – слово за слово між чоловіками зав’язалася бійка, в ході якої зловмисник ударив 27-річного потерпілого ножем у груди.

Його шпиталізували, а нападник втік і сховався в підвалі одного зі складських приміщень неподалік. Саме там за кілька годин правоохоронці його затримали та вилучили знаряддя злочину. За умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції №1