Шахраї ошукали буковинця на суму понад ₴68 тисяч.

Жертвою шахрайської схеми став житель Чернівецького району. Довірившись псевдобанкіру, чоловік втратив свої заощадження. Наразі правоохоронці розшукують осіб, причетних до вчинення протиправних дій відносно жителя краю.

Вчора, 31 березня, до поліції звернувся 46-річний житель міста Сторожинець із заявою щодо вчинення проти нього шахрайства. Заявник розповів поліцейським, що йому зателефонував незнайомець та представився працівником одного із банків. Під приводом відновлення користування банківськими картками псевдобанкір надіслав буковинцю СМС-повідомлення із кодом, який потрібно було продиктувати. Після виконаних дій із банківських рахунків чоловіка було списано понад 68 тисяч гривень.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Поліція вкотре нагадує, що:

– співробітник банку ніколи не телефонує і не надсилає SMS з проханням зазначити особисті дані, номери карток, паролі або секретні коди. Працівники банку мають усю необхідну інформацію про клієнта;

– коли нібито співробітник банку у телефонній розмові пропонує здійснити через банкомат чи термінал самообслуговування якісь операції для підвищення безпеки чи розблокування переказу – одразу припиніть розмову. Це класична шахрайська схема, яка дозволяє злочинцям отримати доступ до вашого рахунку;

– уважно читайте всі повідомлення від банку та не здійснюйте необдуманих кроків. У SMS завжди зазначається мета операції, щоб клієнт міг переконатися, що гроші переказуються саме туди, куди він хотів;

– для отримання переказу на картку потрібен лише її номер. Якщо у вас намагаються дізнатися інші особисті дані (номер паспорта, індивідуальний податковий номер, інші дані картки), найімовірніше, ви маєте справу з шахраями;

– якщо ви отримали повідомлення про якісь проблеми з банківським рахунком, зверніться безпосередньо у відділення банку або за номером служби підтримки, який зазначено на картці або офіційному сайті фінансової установи.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області