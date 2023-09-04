У центрі Львова поліцейські затримали грабіжника

За скоєне 35-річному мешканцю Чернівецької області загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

Як встановили правоохоронці, 2 вересня близько 22.00 у подвір’ї одного з будинків на вулиці Коперніка у Львові невідомий зловмисник вирвав у перехожого – місцевого мешканця віком 63 роки, наплічну сумку та втік. За словами заявника у сумці був мобільний телефон, документи та інше майно.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції №1.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, вивчили записи камер відеоспостереження, розташовані в рамках програми «Безпечна Львівщина», встановили місце перебування зловмисника та протягом години затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ним виявився 35-річний мешканець Чернівецької області. Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.

Відділ комунікації поліції Львівської області