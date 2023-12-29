Шахраї ошукали на ₴80 тисяч прикарпатця, який хотів придбати авто для ЗСУ

Щодня правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу з населенням щодо шахрайських дій. Адже користуючись довірливістю людей, зловмисники відурюють останні заощадження.

Мешканець Калуша хотів у мережі придбати автомобіль для ЗСУ. Оголошення про продаж транспортних засобів знайшов в мережі. Невдовзі до потерпілого зателефонувала нібито волонтерка, яка пообіцяла пригнати автомобіль для українських військових. Калушанин перерахував кількома платежами понад 80 тис. гривень завдатку за автівку на банківську карту. Опісля аферистка перестала виходити на зв’язок. Жодного автомобіля заявник не отримав.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає мешканців бути пильними. Ні в якому разі:

– не довіряти оголошенням у мережі про великі знижки, дешевий розпродаж товарів, акції;

– купувати товари лише на перевірених сайтах;

– не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;

– в жодному разі не повідомляти дані про свою банківську картку: пін-код, СVV-код, строк дії карти, паролі з смс-повідомлень, які надходять від банку на мобільний;

– користуйтесь послугою після плати.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, повідомте про це на лінію “102”.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини