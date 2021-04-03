В Одесі колишній квартирант побив і пограбував жінку

Харків’янин раніше знімав у 57-річної одеситки кімнату, тому добре знав що у неї є цінності і гроші.

Напросившись в гості, зловмисник під час чаювання вдарив господиню і погрожуючи ножем зв’язав їй руки скотчем. Колишній квартирант зняв з жінки золоті прикраси, викрав гроші, телефони, ноутбук та інші цінні речі і втік.

Поліцію на місце викликав співмешканець потерпілої, коли, повернувшись додому, знайшов її зв’язаною.

Копи шукали злочинця кілька днів. 49-річного грабіжника затримали в квартирі його знайомих одеситів, де він переховувався. Зараз поліцейські шукають крадені речі, які він встиг розпродати.

На суд чоловік чекатиме під вартою. // Вартові еспресо